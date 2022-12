De regreso a la acción. Sergio ‘Kun’ Agüero volverá a la acción, pero esta vez lo hará en una Liga Semi-profesional para poder disputar la Kings League. Este torneo es organizado por Gerard Piqué. El ex futbolista argentino, que tendrá su propio equipo, hizo el anuncio en el evento de selección de jugadores, donde además presentó la camiseta para el certamen.

Con presencia en el draft para poder ir viendo cómo se formará su equipo, el ex delantero estuvo presente y sorprendió a más de uno, luego de revelar que será el jugador 12 de la Kunisports (su equipo). Agüero mostró la camiseta, que combina rosa y negro a bastones verticales, y estuvo muy metido en la elección del plantel junto al entrenador, Martín Posse, ex atacante de Vélez y Espanyol.

“Voy a decir el jugador número 12. El Kun Agüero”, manifestó, y despertó el aplauso de todos los presentes. “Estoy muy contento. En algunos o en varios partidos voy a estar yo para ver si podemos hacer algo. Me tengo que recuperar del gemelo, que lo tengo un poco tocado, pero ya me puse un fisio y me estoy preparando físicamente”, sostuvo Agüero.

“Quiero acumular un poquito más de goles de los que tenía”, subrayó el Kun, quien adelantó que traerá a otras ex figuras del fútbol. “Elegimos sólo un delantero porque sabemos que podemos tener muy buenos delanteros como jugador 12. Quiero decirles a los chicos que van a compartir con jugadores muy top. No voy a decir quiénes son, pero les garantizo que vamos a dar mucha pelea”, enfatizó.





¿Quiénes forman parte del equipo de Sergio Agüero?





Entrenador: Martín Posse.

Arqueros: Víctor Cócera y Sergio Ródenas.

Defensores: Marcos Guerrero, Flavio Ruggeri, Nacho Jordá y Miquel Fernández.

Mediocampistas: Joan Inés, Carlos Torrentbó y Víctor Hidalgo.

Delantero: Lluc Riera

Jugador 11: Ferrán Corominas

Jugador 12: Kun Agüero





¿Qué es la Kings League?

Kings League es un torneo con una mega producción que se perfila para ser uno de los mejores eventos de la historia de Twitch. La competencia constará de 12 equipos formados por 10 jugadores cada uno, ya que los partidos serán de 7 contra 7. Cada conjunto será presidido por un famoso streamer o ex futbolista, que tomará todas las decisiones respecto a su club.

Equipos participantes

Pio —Rivers

Rayo Barcelona —Spursito

Saiyans FC —TheGrefg

Jijantes FC —Gerard Romero

Xbuyer Team —xBuyer

Los troncos FC —Perxitaa

Ultimate Mostoles —DjMaRiio

Aniquiladores —Juan Guarnizo

Kunisports —Kun Agüero

Porcinos FC —Ibai Llanos

1K —Iker Casillas

El Barrio —Adri Contreras

Equipos participantes de la Kings League. (Foto: Difusión)





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR