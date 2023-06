Después de un fin de semana lleno de actividad, en el cual participó en los eventos de despedida de Maxi Rodríguez, en Rosario, y de Juan Román Riquelme, en la Bombonera, Lionel Messi, antes de iniciar sus anheladas vacaciones, fue premiado, este lunes 26 de junio, como el destacado futbolista extranjero de la Ligue 1 de Francia. A pesar de las constantes críticas y desdén por parte de los seguidores del PSG, la ‘Pulga’ finalmente recibió el reconocimiento como un elemento fundamental de la escuadra francesa.

El reconocimiento para el argentino se justifica de acuerdo a sus números personales y su contribución al equipo. El Paris Saint-Germain se consagró campeón y el sudamericano aportó 16 anotaciones y 16 asistencias en 32 compromisos, cifras valorables. Sin embargo, tanto Messi como el club capitalino se quedaron con la frustración de no poder obtener la Copa de Francia y la Champions League.

No obstante, a pesar de todo eso, no fue suficiente para ganarse el cariño de los aficionados, quienes no le disculparon el hecho de no poder entregarles esa anhelada Liga de Campeones que les ha sido esquiva una y otra vez. Esta realidad fue reconocida por el propio Messi en su entrevista más reciente como jugador de los azules y rojos, en la cual hizo una comparación entre su llegada al club y su recorrido.

“Desde el principio fue algo muy lindo el recibimiento. Después la gente empezó a tratarme diferente. Fue una parte del público del París porque la gran mayoría me seguía viendo y tratando como al inicio, pero sí hubo un quiebre con gran parte de la afición. Me quedo con la gente que siempre me respetó, como yo siempre respeté a todo el mundo desde que llegué”, manifestó Lionel a BeIN Sports.

“Vine a París porque me gustaba el club, tenía amigos, mucha gente conocida dentro del vestuario, compañeros de Selección Argentina, compañeros que ya había conocido. Me parecía que iba a tener una adaptación fácil que en cualquier otro lugar. Sin embargo, fue una adaptación difícil, mucho más que lo esperado. Llegar tarde, no tener pretemporada a una nueva manera de jugar que al principio costó”, agregó.





¿Cuándo y contra qué rival debutará Messi con el Inter Miami?

Según la declaración de Jorge Mas, uno de los propietarios del club, se ha revelado la fecha precisa en la que Lionel Messi hará su primera aparición con el Inter Miami. Será el viernes 21 de julio, cuando el equipo estadounidense se enfrente a Cruz Azul en el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale, correspondiente a la primera jornada del Grupo Sur 3 de la Leagues Cup.

La emoción por ver a la ‘Pulga’ es tan grande que las entradas para el partido ya están completamente agotadas. Se prevé un recinto lleno debido a que, después de confirmarse su fichaje, ESPN informó que se ha agotado por completo la disponibilidad de boletos. Los precios de reventa oscilan entre 1.319 y 6.000 dólares por boleto.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.