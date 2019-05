Ya están advertidos: el pedido de Mbappé luego de amenazar con su salida al Real Madrid

Real Madrid asechó a Kylian Mbappé en los últimos meses. Florentino Pérez sueña con tener en sus filas al delantero del PSG ; sin embargo, es un anhelo que no podrá cumplir esta temporada. El equipo francés rectificó al jugador en sus filas el último lunes a través de un comunicado. La noticia tuvo que ser un "breaking" luego de las declaraciones del jugador.

“Creo que es el momento de tomar una mayor responsabilidad. Quizás en París sea feliz, pero quizás en otro lugar también con un nuevo proyecto”, explicaba el francés, encendiendo las alarmas del cuadro parisino.

De inmediato iniciaron los movimientos y en 24 horas publicaron el comunicado en sus redes sociales. Su salida en verano es vista cuesta arriba y ni una oferta de 300 millones haría que el PSG de su brazo a torcer, según explica Le Parisien.

Con sus palabras, Mbappé le envió una señal al club: "quiero más protagonismo". Kylian cree que ya puede subir de jerarquía en el plantel. Neymar tiene gran parte de los privilegios. El mejor contrato y los descansos que desee. Otros también quieren ser tomados en cuenta.

Lo del contrato no está en los planes de la directiva. La reunión para conversar del tema no existirá en un corto plazo, pero lo que desea Mbappé pasa por el lado emocional. Jugadores como Cavani o Di María tienen mayor peso en el vestuario y cree que ya ha demostrado lo suficiente a pesar de tener solo 20 años.

Mbappé no llegó en su 100% al partido del fin de semana por la Ligue 1, no obstante, no fue excusa para que consiga anotar un doblete en la goleada 4-0. Al campeón del mundo no le gustó que Tuchel lo utilice por izquierda y no por el centro sabiendo que está disputando la pelea por la Bota de Oro con Lionel Messi.

