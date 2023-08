Son muchos años los que el Real Madrid viene intentando cerrar el fichaje de Kylian Mbappé. Lo hizo en 2017, cuando era jugador del AS Mónaco, y probó de nuevo en el verano europeo de 2021 y 2022. Nada sirvió. Y cuando todo hacía indicar que en Valdebebas se harían con los servicios del prodigio de Bondy, en el presente mercado de pases, la historia vuelve a ponerle mala cara. Según el diario español AS, la renovación del delantero francés con el Paris Saint-Germain ya no puede descartarse. En los últimos días, todas las partes han acercado posturas y ‘Donatello’ podría quedarse hasta 2025.

Si bien no hay nada firmado, el optimismo en el PSG ha crecido mucho en los últimos días. No quieren cantar una victoria anticipada, pero creen que, fruto de las conversaciones, Mbappé dará el ansiado “sí, acepto” y seguirá jugando en el Parque de los Príncipes, por lo menos, hasta el 2024.

“Aunque nada está firmado, ha habido acercamientos en los últimos días entre ambas partes, tal y como confirman a AS fuentes cercanas de Qatar. Este acercamiento continúa evolucionando positivamente”, explica el citado medio español sobre la situación de Mbappé en el bicampeón de la Ligue 1.

Prueba de que las cosas entre el PSG y Mbappé han mejorado en los últimos días es que el futbolista ya dejó de ser un ‘indeseable’ y que este domingo ha sido reintegrado al grupo principal de entrenamiento del cuadro galo. Igualmente vio el sábado desde la grada el debut en la nueva temporada de la Liga francesa del equipo de Luis Enrique.





¿Qué ha cambiado la postura de Mbappé?





Aunque no ha trascendido el contenido de las conversaciones que han motivado esta mejora de las relaciones entre el delantero francés y el club, en Francia creen que Mbappé daría su brazo a torcer porque quiere jugar la temporada 2023-24 con el PSG a cualquier costo. Es por eso que pondría la firma en la renovación para evitar que lo vendan.

Además, el PSG ha hecho el mercado de fichajes que le prometió a Mbappé el año pasado. Fichar jugadores franceses cercanos a él (Ousmane Dembélé y Lucas Hernández), quitarse de encima las estrellas (Neymar y Lionel Messi) y renovar prácticamente la mitad de la plantilla.





¿En cuánto está valorizado Mbappé?





Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Kylian Mbappé, nacido el 20 de diciembre de 1998, se encuentra valorizado en 180 millones de euros. El también internacional con Francia, con pasado en el AS Mónaco, puede actuar como centrodelantero o extremo por las bandas.





