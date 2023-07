Cada palabra que sale de la boca de Kylian Mbappé solo refleja sus intenciones de cumplir el contrato que tiene con el Paris Saint-Germain para luego marcharse en busca de nuevos retos para su carrera. Luego de tantos años en el Parque de los Príncipes, el delantero francés se ha dado cuenta que seguir jugando a las orillas del Sena lo ayuda poco o nada en el sueño de ganar el Balón de Oro. Así lo ha reconocido este sábado en una entrevista con France Football con motivo de la entrega del trofeo al mejor jugador francés de la temporada 2022/23.

“Pienso que jugar en el PSG no ayuda mucho a ganar el Balón de Oro porque es un equipo que divide, un club que divide. Por supuesto que eso atrae las malas lenguas, pero no me preocupa porque yo sé lo que hago y cómo lo hago”, dijo Mbappé en una entrevista en la que ha hablado mucho de su personalidad en el fútbol.

“Soy un competidor. Cuando juego es para ganar. Y poco importa contra quién juegue, mi camiseta, el lugar o el año, nunca estaré satisfecho de ganar, más aún un trofeo que no he ganado aún como la Champions League”, aseguró el goleador de la Ligue 1.

Precisamente, preguntado sobre por qué el equipo de propiedad catarí no ha logrado su deseada Liga de Campeones a pesar de sus multimillonarios gastos en fichajes, Mabappé responde: “Hacemos lo que podemos. Hay que hablar con quienes hacen el equipo, los que organizan la plantilla, los que construyen este club”.

Lo que viene para el 2023-24





Ante la próxima temporada, explica de forma sencilla: “Me voy a ir de vacaciones, hacer un ‘reset’, recuperar energía y volveré con el hambre que todo el mundo conoce”, añade. La primera cita es el próximo lunes, cuando el PSG vuelve a los entrenamientos bajo su nuevo entrenador, el español Luis Enrique Martínez.

Por otro lado, Kylian Mbappé manifestó su dolor por la muerte de un joven de 17 años a causa de disparos policiales en una localidad desfavorecida de la periferia de París, una zona de la que también procede la estrella, y también por los graves disturbios que generó.

“Me duele Francia. Una situación inaceptable”, dijo en un primer mensaje en redes al conocer la muerte, para después enviar otra comunicación pidiendo el final de los disturbios porque “la violencia no resuelve nada” y acaba volviéndose contra quienes la expresan”.





