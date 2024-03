El epílogo de lo que promete ser uno de los traspasos más importantes en la historia reciente del fútbol está cerca, con Kylian Mbappé, de 25 años, capturando todos los focos ante su esperada vinculación con el Real Madrid. Fuentes desde España han confirmado que el delantero francés ha llegado a un acuerdo para unirse al club merengue por cinco años, empezando en la siguiente temporada. Sin embargo, aún falta la confirmación oficial; lo que es indudable es que ‘Kiki’ no seguirá en el PSG a partir de la siguiente campaña, habiendo ya informado al club de su decisión. En este contexto, la relación entre Luis Enrique, director técnico del Paris Saint-Germain, y el jugador se habría deteriorado notablemente.

El medio deportivo SPORT consigna que la relación de Mbappé con Luis Enrique es “una guerra total”, y en el PSG no están contentos con la elección del jugador de irse gratis al final de la temporada, a pesar de haber asegurado que respetarían su decisión. El club parisino ha decidido que se acabaron los privilegios, por lo que ‘Donatello’ ahora es tratado como cualquier otro jugador del plantel.

Según el medio citado, Kylian ha generado la irritación del DT debido a su falta de compromiso, lo que ha resultado en que el entrenador no dude en dejarlo en el banquillo cuando lo estime oportuno. Sin embargo, con el estratega, el vínculo se habría fracturado durante la preparación para el duelo contra la Real Sociedad en la Champions, cuando el galo mostró cierta indecisión sobre su papel en la escuadra.

En esa línea, el técnico notó una falta de seguridad en el astro del Bondy, por consiguiente, no ha vacilado en apartarlo del once titular cuando su desempeño no ha estado a la altura. Incluso lo sustituyó en el descanso del último compromiso contra el Mónaco , a pesar de que el PSG no tenía la ventaja en el marcador y el choque terminó en un empate sin goles.

En ese sentido, cuando se le consulta acerca de Mbappé en las conferencias de prensa, Luis Enrique muestra un notable grado de tensión. El estratega tiene total autoridad para manejar el destino del delantero hasta el final de la temporada. Es un hecho conocido por todos que Mbappé se marchará, pero si no demuestra compromiso, el técnico no vacilará en dejarlo en el banquillo.

Finalmente, de acuerdo a informes de Footmercato, el técnico habría expresado en privado su mayor preocupación por las ausencias de Dembélé o Barcola en lugar de Kylian, ya que está convencido de que estos jugadores sí ofrecerán un rendimiento óptimo hasta el final de la temporada. La situación de crisis podría tener un impacto significativo en las esperanzas de los parisinos de luchar por la Liga de Campeones, algo que tendrá que ser manejado por el DT español.





¿Qué títulos ha ganado Mbappé con el PSG?

Kylian Mbappé ha acumulado una impresionante lista de títulos con el Paris Saint-Germain durante su exitoso periodo en el club francés. Desde su llegada en la temporada 2017/2018, el talentoso delantero ha contribuido a que el PSG domine la Ligue 1, llevándose a casa seis títulos consecutivos de la liga francesa.

Además de sus éxitos a nivel nacional, Mbappé ha sido parte fundamental en la consecución de varias Copas de Francia, Copas de la Liga y Supercopas de Francia. Aunque no ha logrado alzarse con la codiciada Champions en la temporada 2019/2020, su papel destacado ha sido esencial para consolidar al PSG como un contendiente respetado en la escena europea.

¿Cuánto ganaría Mbappé en el Real Madrid?

Después de hacer algunas modificaciones, Kylian Mbappé aparecería en la lista de los futbolistas mejor remunerados del Real Madrid, ya que con su título de mejor jugador del mundo, se le concederá esta posición. Sin embargo, su sueldo no se diferenciará mucho de los otros jugadores como Toni Kroos, Luka Modrićy David Alaba, que ya forman parte de la plantilla.

Según informantes próximos a las conversaciones, se estima que el sueldo se encuentra en un rango ascendente que oscila entre 15 y 20 millones de euros netos al año, además de bonificaciones por cumplimiento de objetivos durante el periodo de cinco años que abarcará el contrato.

Mbappé fue sustituido por Kolo Muani en el Mónaco vs. PSG por la Ligue 1. (Foto: EFE).





