AS Mónaco recibe este domingo al Metz por la jornada 22 de la Ligue 1 en el Stade Louis II. Los últimos campeones del torneo francés, liderados por Radamel Falcao , deben sumar tres puntos si quieren salir del cuarto puesto que los tiene estancados. El equipo del Principado no tendrá entre sus filas a Jermeson ni a Guido Carrillo. El partido podrás seguirlo por las pantallas de DirecTV Sports o por la web de Depor.com

Leonardo Jardim, reconoció este viernes en una conferencia de prensa antes del partido del fin de semana, que no sabe si su delantero argentino Guido Carrillo, que ha recibido ofertas en el mercado de enero, seguirá o no.

El técnico del Mónaco no pudo precisar a continuación si el jugador argentino, que tiene contrato hasta junio de 2020 con el Mónaco, continuará o no en su plantel. No contará con él ante Metz.



"No lo sé, no puedo responder", dijo Jardim. "Lo que puedo decir es que tiene ofertas en cada mercado porque es titular al 100%, pero es un jugador muy importante", apuntó.



"Carrillo es un gran profesional y un jugador muy importante para el equipo. Si tiene ofertas en cada mercado es porque todo el mundo sabe que es difícil encontrar un jugador de su calidad y con su mentalidad", afirmó.



País Hora Perú 11:00 México 10:00 Argentina 13:00 Colombia 11:00 Ecuador 11:00 Chile 13:00

Por su parte, Metz, podría utilizar a Emmanuel Rivière. A pesar que centro delantero no se encuentra completamente recuperado de su lesión al tendón de corva.

"Emmanuel Rivière quiere jugar en Mónaco, está bien, pero lo veremos mañana porque encadenó partidos y todavía tiene ese dolor". a ischios. Voy a tomar una decisión mañana por la mañana ", reveló el entrenador Frédéric Hantz, entrenador de los 'Granates'.

Mónaco y Metz han jugado 31 veces antes de esta reunión de la liga. En esos partidos, Mónaco tiene 14 victorias, siete empates y diez derrotas.

AS Mónaco vs. Metz: posibles alineaciones



AS Mónaco: Subasic, Sidibe, Glik, Raggi, Jorge, Moutinho, Fabinho, Balde, Lemar, Diakhaby, Falcao



Metz: Kawashima, Rivierez, Diagne, Niakhate, Palmieri, Dossevi, Cohade, Mandjeck, Milicevic, Roux y Riviere