Mónaco enfrenta este martes a Niza por los cuartos de final de la Copa de la Liga de Francia en el Allianz Riviera. Para los monegascos, visitar la cancha de sus vecinos supondrá la ocasión de vengarse de la dura derrota sufrida en el campeonato a comienzos de septiembre (4-0), con doblete de la estrella del Niza, el italiano Mario Balotelli. El partido podrás seguirlo por las pantallas de ESPN y por la web de Depor.com



Todos los focos están puestos en el extremo internacional Thomas Lemar, pretendido por Liverpool y Arsenal según la prensa inglesa. Su marcha supondría un nuevo golpe al conjunto del Principado, que en verano (boreal) ya se quedó sin gran parte de los elementos que le llevaron a ganar la Ligue 1 la pasada temporada y a las semifinales de la Champions (Kyliann Mbappé, Bernardo Silva, Tiémoué Bakayoko, Benjamin Mendy y Valere Germain entre otros).



Para el partido del martes ante el Niza, el técnico Leonardo Jardim no podrá contar con su goleador colombiano Radamel Falcao, "que tiene un pequeño problema muscular", según el técnico.



País Hora Perú 15:00 México 14:00 Argentina 17:00 Colombia 15:00 Ecuador 15:00 Chile 17:00

El último enfrentamiento entre ambos fue el pasado septiembre en partido por la Ligue 1, donde Niza se llevó un contundente triunfo sobre Mónaco gracias a un doblete del delantero italiano Mario Balotelli, que ayudó a los rojinegros a derrotar 4-0 al equipo de Jardim.

Mónaco es el actual subcampeón del torneo, luego de haber sido derrotado en la final de la edición 2016-2017 por París Saint-Germain, y no ha sido campeón del certamen desde 2003, por lo que querrá instalarse en semifinales para seguir aspirando a levantar la Copa de la Liga por segunda ocasión en su historia.

AS Mónaco vs. Niza: posibles alineaciones



AS Mónaco: Benaglio, Raggi, Glik, Kongolo, Touré, N'Doram, Lopes, Fabinho, Ghezzal, Carrillo, Diakhaby



Niza: Cardinale, Dante, Le Marchand, Souquet, Marlon, Tameze, Seri, Makengo, Srafi, Balotelli y Pléa