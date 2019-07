¡Con dos sacrificados! L'Equipe revela poderosa oferta del Barcelona al PSG para fichar a Neymar

Barcelona quiere volver a tener en sus brazos a Neymar ; sin embargo, PSG le pone más de una traba. Si el cuadro parisino no quiere dejarlo ir no tiene por qué hacerlo. Esperan una propuesta que pueda satisfacerlos. Hasta el momento no existe.

Según explica L'Equipe, Philippe Coutinho, Ivan Rakitic y 40 millones de euros, fueron ofrecidos al equipo 'bleu'. Le dijeron que no. Aunque en la prensa se había rumoreado que Ousmane Dembelé era uno de los futbolistas que entraban en la oferta, el rotativo francés apunta que el segundo jugador en la supuesta transacción es el croata Rakitic.

Según L'Equipe, la prioridad del club parisino es obtener liquidez y la cantidad adelantada le resulta insuficiente. Este medio también asegura que en el entorno del Neymar están convencidos de que el Barcelona puede elevar la propuesta.

El delantero brasileño llegó este lunes a la concentración del PSG respondió a una semana después de que los jugadores del club retomaran los entrenamientos, y le volvió a decir al director deportivo, Leonardo, su intención de partir.

El directivo del cuadro parisino habría contestado al jugador que el PSG solo aceptará si recibe una oferta aceptable, añadió L'Equipe, según el cual no se ha cerrado nada por escrito.

El caso Neymar es mencionado en la portada del diario francés. (Foto: L'Equipe)

