Para los brasileños, Neymar es el símbolo del fútbol. Sin embargo, para Pelé puede que no lo sea en la actualidad. El ex jugador de la Selección de Brasil fue crítico con el delantero del PSG por su presente en Europa. Para ‘O Rei’, el delantero puede dar más por las condiciones futbolísticas que tiene. Se lo ha dicho, ha conversado con su padre, pero parece haber un corto circuito en el atacante, que no permite explote todo ese fútbol que tiene en los pies.



"A veces hablo con su padre. Veo a Neymar en los anuncios (televisión, internet, etc.) y es difícil defenderlo por todas las cosas que está haciendo en el fútbol. Hablé con él y le dije que tenía fútbol de sobra; he estado en Europa dos veces con él recientemente, lo hemos discutido y se lo expliqué", ha comentado Pelé en una entrevista con el diario ‘A Folha’.



"Le dije 'Dios te dio un regalo para el fútbol, pero lo que haces lo está complicando todo'", añadió el tres veces campeón en Mundiales con Brasil. Para quienes no saben, Pelé también participó en muchos comerciales durante su época de futbolista, pero siempre mantuvo al fútbol como su prioridad. Y, por eso, fue uno de los mejores de la historia.



Para Mbappé , sin embargo, solo hay buenas palabras e incluso le compara con él mismo: "Todos me comparan con Mbappé. Somos iguales, ¿verdad? Mbappé ya tiene 19 años y ha ganado el Mundial. Me enviaron un video de él, rindiéndome homenaje. Han pasado 40 años desde que dejé de jugar. Nos parecemos terriblemente, casi a la misma edad".