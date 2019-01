Rico y guapo: Dani Alves utilizó el método de Cristiano Ronaldo para defender los 'piscinazos' de Neymar

Neymar tiene muchos amigos. Aunque uno de los más fieles es sin duda Dani Alves. El lateral derecho del PSG defiende a su compatriota cada vez que puede y en una reciente entrevista con el diario 'Folha de Sao Paulo', no ha sido la excepción.



Esta vez, Alves se ha referido a los 'piscinazos' de Neymar durante su participación con Brasil en el Mundial 2018. El '13' del PSG utilizó el método de Cristiano Ronaldo para el explicar el porqué de las críticas a la exageradas caída de Neymar.

"No hay manera de aislarse de esas críticas, Neymar es humano y no una máquina. Para mí es como un hijo, más allá de la hermandad que tenemos. Sé todo lo que pasa por su cabeza y es una persona muy inteligente. Tiene todo lo que hoy provoca más envidia en la gente. Es millonario, famoso y guapo", dijo Alves, replicando así la famosa frase de Cristiano Ronaldo.

Dani Alves, hasta los 39 años

Por otro lado, el lateral derecho brasileño ha confesado que todavía sueño con ser campeón mundial con Brasil en Qatar 2022 a pesar de que para aquella copa llegará con 39 años encima.

"Aunque el fútbol de hoy es muy físico , todo es una cuestión de inteligencia. Hay mucha gente que corre y poca que piensa. Entonces, las personas que piensan destacan un poco más", dijo el brasileño.



"No soy idiota, sé que cuando llegas a una edad la gente cree que no puedes dar más, pero la preparación no es solo física, sino la mental. Tuve a Xavi en mi equipo. Nadie es más rápido que la pelota", finalizó el crack brasileño del PSG.