¿No era suficiente con no dejarlo jugar? El mazazo a Neymar en el último encuentro en el Parque de los Príncipes

Neymar jugó y encandiló en la antepenúltima fecha de la Ligue 1 con el PSG , donde anotó un gran gol y dejó una pinturita para Youtube. El brasileño seguirá pagando condena por su reacción en la premiación de la última final de Copa de Francia, en la que tuvo un altercado con un aficionado del equipo rival y lo terminaron suspendiendo por tres fechas.

Neymar acaba de recibir una advertencia por parte de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), que le comunicó al PSG que tanto el volante como Marquinhos (ambos sancionados para este partido) no podrán celebrar el título al estar suspendidos.



Este sábado, en el Parque de los Príncipes, PSG recibirá al Dijon para celebrar ante su gente el título liguero que conquistó fechas atrás. La Federación ya advirtió: si Neymar o Marquinhos aparecen, el club será castigado con una dura multa económica.



La Federación apela a una cláusula estipulada en el reglamento, en el que se impide a un jugador sancionado acceder al terreno de juego (haciendo referencia al artículo 4.1.2. del Reglamento disciplinario). El PSG intentó contactar con las comisiones de disciplina para buscar una salida, pero no pudo conseguir una respuesta satisfactoria. Eso significa que Neymar y Marquinhos no podrán estar en la entrega del título de campeones.

