Los tacos, huachas, filigranas y 'bicicletas' son marca registrada de Neymar. El crack brasileño las practica sin importar el rival que tenga en frente. Y este sábado, lo ha intentado en su vuelta oficial a las canchas con el PSG ante AS Mónaco por la Supercopa de Francia 2018.



El crack brasileño ingresó faltando menos de 20 minutos para el final del partido y en la primera chance que tuvo para lucirse, terminó en el suelo debido a una dura entrada de Youri Tielemans, quien lejos de 'comerse' una finta, decidió darle un golpe al '10' de PSG.

Tal como se ve en las imágenes, Neymar terminó en el suelo por la falta y sintiendo el dolor que le produjo esta. Para fortuna de Tuchel, el brasileño tardó menos de un minuto para ponerse de pie. De todas maneras, su juego pasaría desapercibido el resto del partido.



De inicio en el banquillo, Neymar sustituyó a Marco Verratti cuando su equipo ganaba 3-0, después de que su entrenador Thomas Tuchel hubiese advertido el viernes que no tenía previsto "tomar el mínimo riesgo" con un jugador que no se ha incorporado a los entrenamientos junto a sus compañeros hasta el jueves por la mañana en China.



Víctima de una lesión en el pie a finales de febrero, Neymar no había vuelto a jugar con el PSG desde entonces.