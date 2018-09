Neymar no solo es jogo bonito y golazos. También es un jugador que de tiempo en tiempo se mete en grandes polémicas por su forma de actuar en la cancha. Y este sábado ha pasado nada menos que en la Ligue 1 en partido entre PSG vs Nimes.



Y es que el delantero brasileño marcó el 1-0 del encuentro tras un gran pase de Meunier y no tuvo mejor idea que cantarle el gol en la cara a los hinchas del equipo rival. ¿Cómo? Se acercó a la tribuna popular del estadio, se llevó las manos a los ojos y simuló estar llorando.

Semejante celebración obedece a que los hinchas del Niems recibieron a la estrella del PSG con una bandera que llevaba escrita la palabra "llorona". Y Neymar no tuvo mejor idea que responderles con un gol y el ya mencionado festejo. Sin embargo, por estos momentos, el brasileño es el centro de las críticas en las redes sociales.



Más allá de la polémica, Neymar ha vuelto a demostrar que su amorío con el gol va por buen camino. De hecho, es el cuarto tanto del brasileño en la Ligue 1. Antes le marcó al Angers, Guingamp y Caen. Su promedio es de uno por partido.