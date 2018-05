A inicio de temporada, una imagen paralizaba a los hinchas del PSG. Neymar y Edinson Cavani discutiendo para decidir quién pateaba un penal puso en alerta a los fanáticos del club. De inmediato los rumores sobre una mala relación entre ambos se hicieron grandes. Este jueves, el uruguayo reconoció que existieron roces.

"Es verdad que hubo un problema con Neymar en ese momento. Hablamos juntos. Le dije que yo era el primero que quería que él ganara premios individuales, pero a condición de que pusiera los objetivos colectivos por delante", explicó el delantero de 31 años, ídolo del Parque de los Príncipes.

En conversación con la emisora francesa RMC, Cavani reveló que no le gustó que la hinchada parisina silbe a Neymar por el conflicto entre ambos.

"Soy un trabajador del fútbol, no soy una estrella. Si tengo compañeros en el equipo que pueden ganar distinciones personales, haré lo que pueda para ayudarles, pero siempre pondré los objetivos del equipo están por delante".

"Esos silbidos del público no fueron buenos. Yo me pongo en su lugar y no me hubiera gustado, sinceramente", añadió.

En París, Neymar continúa "su programa de recuperación", como anunció el club hace unos días. Se espera que el brasileño acuda al Camp des Loges el viernes. En las próximas jornadas debería someterse a controles médicos y físicos, bajo la tutela del doctor del PSG Eric Rolland y de Rodrigo Lasmar.