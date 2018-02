Todos lo saben, pero hasta ahora nadie se había atrevido a confesar la situación de Neymar en el PSG. El delantero brasileño, que llegó a París a cambio de 222 millones de euros, tiene ciertos privilegios, que ha confesado el propio Adrien Rabiot en entrevista con L’Equipe. El medio no ha señalado cuáles son, pero sí ha indicado el estilo de ‘Ney’ en los entrenamientos como partidos oficiales del elenco francés con o sin el atacante de la Selección de Brasil.



“Sabemos que tiene algunos privilegios en el vestuario, al igual que Kylian (Mbappé). A mí no me molesta y no le prestó atención. No estoy celoso de ninguno de los dos", indicó el francés en una entrevista con el medio francés. Para él futbolista de 22 años surgido de las divisiones menores del PSG, esos favorecimientos son poco importantes, dado el comportamiento de Neymar con el resto de compañeros en la actualidad.



"Es un tipo muy fácil. Y podría ser un poco más arrogante, pero no es el caso. No se ve a sí mismo como una estrella. En el vestuario es un tipo muy directo", lo definió Rabiot. En su momento, el diario ‘Le Parisien’ había informado que Neymar tiene a sus propios fisioterapeutas personales, pero también los compañeros deben cuidarse de no propinarle entradas fuertes en los entrenamientos para evitar lastimarlo. Al mismo tiempo, contaría con un apartado para no colaborar con las tareas defensivas durante los partidos.



Conoce un poco más de la vida de Neymar. (Video: Fernando Falco)

Neymar dio la victoria al PSG en el feudo del Toulouse (0-1), en partido de la vigésimo quinta jornada de la Liga francesa que le sirvió de antesala a la visita al Santiago Bernabéu del próximo miércoles para enfrentarse al Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.



Unai Emery no pudo contar con el meta alemán Kevin Trapp, el uruguayo Edinson Cavani, se quedó en París con un dolor en la cadera derecha, mientras que tampoco jugaron Layvin Kurzawa con molestias en el muslo derecho y el medio ítalo-brasileño Thiago Motta.