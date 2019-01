"Luego no te quejes...": duras críticas a Neymar por su "provocación" para jugar

El pasado miércoles, Neymar fue parte de la victoria 2-0 del PSG sobre Estrasburgo por la Copa de la Liga de Francia. Sin embargo, el atacante brasilero no pudo terminar el partido debido a que se torció el pie derecho, tuvo que ser cambio en Parque de los Príncipes y se retiró entre lágrimas.

Aunque, desde la vereda del frente no creen en nada referente a Neymar. Y es que para Estrasburgo, el ex Barcelona se pasó de provocador en el cotejo con PSG. Incluso, en el duelo algunos de sus rivales le aplicaron duras faltas ante su osadía al jugar.

"¿Las provocaciones de Neymar? Es su estilo, pero cuando juegas así no te quejes luego de los golpes que te dan. La verdad que no estamos aquí para que se divierta con nosotros. No somos sus títeres y no vamos a ser engañados", dijo Anthony Goncalves en declaraciones a Eurosport.

Asimismo, sostuvo que los que los tengan al frente responderán a su manera. "No estamos aquí para reírnos. Le gusta eso y es parte de su parafernalia", añadió.

Lo que falta definir es el tiempo de baja de Neymar en la tienda parisina. Presenta una dolorosa reactivación de la lesión del quinto metatarsiano derecho.