Neymar se ha convertido en el centro de la atención luego que en las últimas horas respondiera a la información de la plataforma de filtraciones 'Football Leaks', que apuntó que el brasileño supuestamente cobra 375.000 euros solo por aplaudir a los hinchas al final de cada partido del PSG.



Como era de esperarse, Neymar utilizó sus redes sociales para negar las informaciones de la referida fuente. No tuvo reparos para criticar a quienes lo acusan de mercenario y apuntó que está cansado de la prensa.



"No sé qué es peor, la fuente o las voces que la reportan... ¡banda de idiotas mal informados! ¡Cansado de esa prensa malintencionada! Gracias, Dios, por cada litro de paciencia que me das", escribió Neymar en su cuenta de Instagram.

Más revelaciones sobre Neymar

El representante de futbolistas israelí Pini Zahavi recibió 10,7 millones de euros del Paris Saint-Germain (PSG) por la transferencia de Neymar, según publicó este viernes el semanario alemán 'Der Spiegel' con información de 'Football Leaks'.



El club francés y Zahavi, agrega la publicación, tuvieron además varias diferencias sobre el modo en el que se le debía abonar esta cantidad al representante.



Zahavi, añade, sugirió en primer lugar que se le pagase en una cuenta que posee en Malta, un paraíso fiscal, algo a lo que los franceses se negaron.



A continuación el representante propuso que la transferencia se hiciese a una cuenta de una empresa de Zahavi en Chipre llamada Grebere, algo de lo que receló el PSG, según la misma fuente. Finalmente, señala, las partes se pusieron de acuerdo en que el abono se realizase a una cuenta en Israel.