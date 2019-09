Le cortaron la fiesta: a Neymar le anularon doblete ante Estrasburgo por posición adelantada [VIDEO]

Neymar no la pasó nada bien este sábado en el partido del PSG ante Estrasburgo en Parque de los Príncipes por la quinta fecha de la Ligue 1. Y es que los hinchas más acérrimos del cuadro parisino no han perdonado que haya querido irse al Barcelona, por lo que cada vez que tocaba la pelota lo pitaban a rabiar. No obstante, al atacante poco le importó esto.

A los 90'+2, Neymar esperó un centro en PSG y con una acrobática jugada de espaldas al arco rival le dio a la pelota para el 1-0 final en condición de local. Es más, el internacional con la Selección de Brasil anotó un doblete, pero la segunda anotación fue anulada por el juez del cotejo.

Y es que Ángel Di María estaba de manera ligera en posición adelantada, en acción que fue revisada por el VAR. Neymar ya había anotado a placer y festejado a lo grande. No obstante, el juez - de manera correcta - invalidó todo. 'Ney' no pudo celebrar por partida doble en casa.

Por otra parte, el ex 'Barza' ya tiene en la mira al Real Madrid, su rival de la próxima semana por la jornada inaugural de la fase de de grupos de la Champions League. Los campeones de la liga francesa aguardan la recuperación de Kylian Mbappé, quien se encuentra lesionado.

Neymar en PSG: el gol que le anularon por offside de Di María. (Video: ESPN)

► La 'chalaca' de Neymar en el 90' para darle victoria al PSG

► Douglas Costa sufrió lesión y fue cambiado al querer hacer jugada de lujo

► Manchester United venció 1-0 al Leicester por Premier League

► Neymar inventó lujo, pero lo pitan en Parque de los Príncipes