Hay conversaciones: PSG va por Paulo Dybala ante llegada de Neymar al Barcelona

Neymar tal parece que no se pondrá otra vez la camiseta del PSG. En las últimas horas han habido acercamientos entre Barcelona y el club parisino para que el delantero brasilero regrese a LaLiga Santander con el cuadro culé y ante esa posible salida, en la tienda francesa tienen un as bajo la manga para que su marcha no pegue tan fuerte.

Y es que Calciomercato reporta que Juventus está a la espera que el PSG haga una oferta formal por el atacante argentino Paulo Dybala, todo por la salida de Neymar al Barcelona. "En Italia ven lo ven como el heredero del brasilero", es lo que apunta el citado medio.

Es más, se menciona que las conversaciones entre la 'Juve' y el campeón de la liga francesa por el reemplazo de Neymar se han retomado. Las posturas con el agente de Dybala, Jorge Antun, podrían llegar a buen puerto en las próximas semanas.

También, los parisinos renunciarían tener los derechos de imagen de la 'Joya' y solo se quedarían con los deportivos. El delantero está en pleno litigio con su antiguo representante, Pierpaolo Triulzim. Todo se dio porque firmó una cesión de sus derechos a Star Imagen por 10 años, pero en 2017 rompió el contrato.

Por otra parte, Paulo Dybala viene de ser suplente en la derrota de Juventus 2-1 a manos del Atlético de Madrid por la International Champions Cup. Ingresó a los 60' en reemplazo de su compatriota Gonzalo Higuaín.

