Se le viene lo peor: la respuesta de los ultras del PSG tras confirmarse que Neymar no saldrá

El 'culebrón' por Neymar apenas ha comenzado. Si muchos creían que tras anunciar que se quedaría en el PSG la novela del brasileño había llegado a su fin, ésta recién está a punto de entrar en su momento más crítico, pues el delantero, ahora, tendrá que afrontar las consecuencias de su intento de salida de París cuando se encuentre con los hinchas del club.

Según información del medio francés 'Le Parisien', la directiva del PSG ha tenido que mediar con los ultras del club, para convencerlos de que el brasileño será importante esta temporada para el equipo, pese a que durante todo el mercado de fichajes buscó su regreso al Barcelona.



La primera jornada no dejó dudas: los hinchas del PSG dejaron claro en las tribunas que no quieren más a Neymar, y lo demostraron con cánticos y pancartas en el Parque de los Príncipes con los que mostraron su rechazo al brasileño. El jugador que llegó como un héroe pasó a ser villano y persona no grata en la capital francesa.

Es por ello que los altos mandos del PSG vieron necesario reunirse con los ultras de la afición para evitar una confrontación con el brasileño, cuando éste vuelva a saltar al campo con la '10' en la espalda.



El medio francés, además, publica los testimonios de dos de los líderes, en los que en ningún momento afirma que no vaya a haber cánticos en su contra. Aunque uno de ellos aclaró que “se dedicarán a animar al equipo y mostrarán su indiferencia con respecto a Neymar”. Otro de los aficionados, lo que le pide al brasileño es que se centre “única y exclusivamente en hacer su trabajo”.

PSG venció el viernes 2-0 al Metz y por ahora es líder de la Ligue 1 con nueve unidades, pero ante las bajas por lesión de Cavani y Mbappé, lo más seguro es que Neymar reaparezca el próximo sábado 14 de setiembre, precisamente en el Parque de los Príncipes, ante el Racing de Estrasburgo. ¿Cómo lo recibirá la afición?

