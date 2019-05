Los rumores que Florentino Pérez no se dará por vencido con Neymar. El presidente del Real Madrid lo quiere en sus filas. Sin embargo, en más de una oportunidad, el PSG ya explicó que no lo piensa dejar ir por ningún motivo. Primero lo dijo la directiva y ahora su compañero, Dani Alves.

El exBarcelona está convencido que el '10' del equipo se quedará para la próxima temporada. El lateral conversó con ESPN e incluso se atrevió a bromear diciendo que apostaría la Torre Eiffel a que no se va a ningún equipo.

"¿Jugarme una cena a que Neymar se queda? Eso es poco. ¿Nos jugamos la Torre Eiffel? Creo que va a seguir en el PSG , creo que sí. No ha hecho su trabajo aquí aún. Las cosas en la vida tienes que coger los objetivos, ejecutarlos y luego hacer lo que te da la gana", explicó Dani.

Real Madrid tendría planeado romper el mercado e ir por Neymar. Florentino Pérez tiene intenciones de ficharlo incluso desde antes que firme por el Barza en el 2013.

"Si a mí me llama el Madrid le digo que no y si me llama para preguntarme por Neymar también le digo que no. Ahí no podría contestar, ya que si no haría como los demás, queriendo decidir por él, adentrándote en su vida. Yo llamo a la puerta, y si me abre, entro en salón y me quedo ahí, pero en su habitación no entro. El Madrid llama a mucha gente y no me sorprendería nada", reveló.

Estas declaraciones llegan tras las declaraciones de Thomas Tuchel, quien explicó que “si me preguntas a mí, sí, los quiero aquí la próxima temporada. Pero si no es así, encontraremos soluciones”, refiriéndose a las medidas que tomaría el club en caso Neymar y Mbappé firman.

► De 'niños' a ídolos: las estrellas del fútbol que conquistaron el Mundial Sub 20 [FOTOS]



► ¡Florentino no se da por vencido! El último movimiento para llevar a Mbappé al Real Madrid en verano



► ¡Debuta la 'Tricolor'! México vs. Italia: juegan vía Univisión por el Mundial Sub 20 Polonia 2019



► Pablo Bengoechea es nuevo DT de Alianza Lima: conoce todas las condiciones del acuerdo



► Selección peruana | Jefferson Farfán logra el título de la Copa de Rusia con Lokomotiv de Moscú | VIDEO