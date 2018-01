En el mundo del fútbol europeo solo se hablan dos cosas en este momento: de la posible llegada de Neymar al Real Madrid y la supuesta vuelta de Cristiano Ronaldo al Manchester United. Y es que el presidente Florentino Pérez haría el esfuerzo para contar con el actual crack del PSG.

Por el momento, en la cabeza del brasilero no pasa nada que tenga que ver con fichajes. Es más, este jueves asistió al desfile para Louis Vuitton del conocido diseñador británico Kim Jones.

A la cita, Neymar fue con Kevin Trapp, uno de sus compañeros en PSG. También se encontró con el ex jugador inglés David Beckham. No modeló, pero vaya que el ex Barcelona fue uno de los focos de atención.