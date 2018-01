La situación de Neymar es preocupante. Un jugador de su nivel tiene poses que preocupa a los dirigentes. El brasileño dejó la comodidad de Barcelona para convertirse en el líder del nuevo proyecto del PSG. Sin embargo, en tan solo unos meses, se ha hablado más de sus problemas dentro de la cancha que del nivel que brinda para todos los aficionados en el Parque de los Príncipes. Primero fue la discusión sobre el tema de los penales con Cavani y después llegaron los pitidos de los fanáticos por un “récord” del que seguramente no estaba enterado ‘Ney’.



Tras haberse argumentado que Neymar no podía estar presente en la última derrota del PSG ante el Lyon, el diario ‘Le Parisien’ ha publicado un rumor sobre la interna de los dirigentes de los parisinos. ¿El tema? La preocupación sobre el estado de ‘Ney’. No se trata del físico ni de su rendimiento en la cancha, sino de estado emocional luego de los encontrones con los aficionados, así como el resto de jugadores dentro de los vestuarios.



Cuando el brasileño Neymar escuchó silbidos en el Parque de los Príncipes por no haber cedido un penalti al uruguayo Edinson Cavani, en el club se encendieron las alarmas, sabedores que el estado de ánimo del futbolista más caro de la historia es el timón de sus decisiones.



Conoce un poco más de la vida de Neymar. (Video: Fernando Falco)

La preocupación fue patente y en el clan Neymar también se dejó sentir. El padre del futbolista publicó un mensaje de apoyo en las redes sociales: "Nosotros, tu familia, tus amigos, escuchamos todo, los aplausos e incluso los abucheos. Y siempre te hemos visto avanzar con la cabeza alta".



El caso, que viene de lejos, puede agrandar una grieta entre el brasileño y el uruguayo y, si se enquista, dividir el vestuario entre lusófilos e hispanófonos de consecuencias imprevisibles.



Un signo que va en esa línea es la bronca pública que el capitán, el brasileño Thiago Silva, lanzó a Cavani y al argentino Javier Pastore la semana pasada por su incorporación tardía al equipo tras las vacaciones navideñas.



"Vivimos un momento muy importante para el club y tenemos que estar juntos, incluso si Cavani y Pastore han hecho algo que no es bueno para el club. Hay que reflexionar antes de hacer algo así", dijo a los periodistas el brasileño.



La inquietud en el equipo crece cuando se acerca una cita importante. En lo que va de temporada, el PSG ha disputado seis duelos de altura, dos contra el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones, dos frente al Lyon y uno contra el Mónaco y el Olympique de Marsella, el enemigo histórico.