Las polémicas en relación a Neymar y Cavani, sobre quién debe ser el encargado de ejecutar los penales en el PSG , parece que no tienen cuando acabar. Tras el episodio en el duelo ante el Dijon, las críticas le han llovido de todas partes al brasileño, quien para sorpresa de todos ha dejado un enigmático pero al mismo tiempo esclarecedor mensaje.

A través de su cuenta de Instagram, en una de las 'stories' de esta red social, 'Ney' publicó un mensaje en el que hace mención a un conocido dicho: "Tu edad no define tu madurez. Tus calificaciones no definen tu inteligencia. Los rumores sobre ti no definen quien eres".



El mensaje, desde luego, se puede interpretar de muchas formas, pero dada la cercanía con el tema del penal con Cavani , resulta hasta evidente que su publicación va como respuesta a los cuestionamientos hacia él.

El mensaje que compartió Neymar.

¿Qué pasó en el PSG-Dijon?

Edinson Cavani había logrado marcar su gol número 156, igualando a Ibrahimovic como máximo goleador en la historia del PSG. Para cuando llegó el cobro de la falta penal, la afición pidió que sea el uruguayo quien ejecute la falta para así quedarse en solitario con el título de artillero y pasar a Zlatan.



Sin embargo, Neymar, de gran actuación en ese encuentro, fue el que remató y convirtió gol, completando así su póker. Pero los hinchas no le perdonaron y fue pifiado por todo el estadio.