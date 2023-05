A pocas semanas del fin de temporada, Lionel Messi aún no define su futuro. Y es que el astro argentino tiene contrato con el PSG hasta junio del presente año y aún no ha renovado, mientras que diferentes equipos desde Estados Unidos, Barcelona y Arabia Saudita lo seducen con interesantes ofertas. No obstante, después de que finalizara su sanción, la cual fue impuesta por el conjunto parisino, medios españoles confirmaron que la salida de la ‘Pulga’ del Parque de los Príncipes es un hecho, ya que la institución parisina ha dejado de vender camisetas con la dorsal del futbolista rosarino.

A través de un informe emitido por ‘El Chiringuito’, se puede apreciar uno de los locales donde se venden jerseys y todo lo relacionado al equipo francés. Sin embargo, lo que llamó la atención es que no se encontró ningún elemento que haga referencia al número ‘30′, evidenciando que la casaca del campeón del Mundo con Argentina no está a la venta. Incluso, su rostro no aparece en ninguno de los murales, a diferencia de Kylian Mbappé, Marco Verratti, Sergio Ramos o Neymar, que sobresalen en la tienda.

Del mismo modo, la locutora que se encontraba en el local también señaló que no existía “rastro de él”, algo que preocupa a sus aficionados, puesto que se trata de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. “Ni siquiera tiene un mínimo lugar”, sostuvo la periodista.

Camiseta de Lionel Messi no aparece en tienda oficial del PSG. (Captura: El Chiringuito)

Cabe resaltar que todo este suceso apareció mientras el astro rosarino negocia su futuro. Eso sí, Jorge Messi, padre y agente del delantero, informó que su patrocinado aún no ha tomado una decisión, después de los rumores que aseguraban que la ‘Pulga’ tenía un precontrato con el Al-Hilal de Arabia Saudita.

Messi podría reaparecer ante Ajaccio

Por lo pronto, Lionel Messi continuará en París y podría reaparecer este fin de semana en el duelo ante Ajaccio, por la Ligue 1. La dirigencia parisina lo castigó por viajar a Arabia Saudita sin permiso, pero el futbolista de 35 años publicó un video en el que se disculpó con el club francés, señalando que creyó que tenían un día libre, como suelen ocurrir todos los lunes.

Ojo, si el equipo de Christophe Galtier gana el duelo de este sábado, podría conseguir una ventaja de 9 puntos con respecto al Lens, equipo que recibirá este viernes al Reims. Así, pues, quedarán tres fechas para el final del campeonato, por lo que el PSG podría estar más cerca de conquistar el título del campeonato francés.





