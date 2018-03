Si no pasa de octavos de final de la Champions League, es imposible que se le renueve. PSG invirtió cientos de millones de dólares para ascender en el ‘Viejo Continente’ y quedó relegado en partidos de ida y vuelta ante el Barcelona y Real Madrid, respectivamente. En el pasado se argumenta que era imposible de frenar el talento de Messi, Neymar y Luis Suárez; ahora, en el presente, se argumenta a cuestiones técnicas que no permiten explotar en conjunto las individualidades de 'Ney', Kylian Mbappé y otros talentos del club.



De acuerdo a medios franceses, Nasser Al Khelaifi y otros miembros de la directiva parisina definirán al próximo técnico del PSG en una cumbre en Qatar. El nombre del entrenador saldrá entre Mauricio Pochettino, con buen presente en el Tottenham, y de Luis Enrique, quien actualmente no tiene club pero que sería pretendido por varias instituciones en la Premier League. Aún no se define y todo dependerá – también – de los intereses de ambos.



Como se sabe, Pochettino no tendría intenciones de irse de Londres, salvo que la propuesta del Real Madrid vaya más en serio en la próxima temporada. Del mismo modo, el presidente del club, Daniel Levy, no tiene intenciones de dejarlo ir, al punto que pretende mejorarle el contrato y darle un par de jugadores de calidad para competir en la próxima temporada.



Luis Enrique, por su parte, sería el elegido de Neymar por la relación de ambos en el Barcelona. El ex jugador culé gusta mucho en la directiva, especialmente porque fue el autor de una de las remontadas más recordadas de la historia del fútbol: la eliminación del Barza al PSG.



Mourinho, Antonio Conte y hasta Tuchel habrían estado también en el ‘bolo’, pero todo quedaría entre Pochettino y Luis Enrique. De uno de ellos, saldrá el nombre final.