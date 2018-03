Todo parece roto, aunque en el campo solo hay sonrisas y festejos. PSG camina en Francia, pero se encuentra ante un muro en Europa. Primero fue el Barcelona y ahora sido el Real Madrid. Ni con Neymar y Mbappé, los parisinos han encontrado un rumbo para un proyecto a corto plazo. El jeque Nasser Al-Khelaifi no quiere esperar más, presiona a sus entrenadores, pero no cae en cuenta de la diferencia que hay en el plantel en la actualidad.



De acuerdo al portal ‘UOL Esporte’, hay tres clanes en el PSG: uno de Neymar, otro de Cavani y otro de Mbappé y el resto de franceses. 'Ney' está al lado de Dani, Alves, Marquinhos, Thiago Silva y Kevin Trapp en un grupo que no tiene fricciones con el resto de jugadores, pero que tampoco hace mucho para hablar con ellos fuera del vestuario.



El otro es el grupo francés de Mbappé, Rabiot, Areola y los otros 13 futbolistas galos de la plantilla. Ellos solo hablan en su idioma, no tienen problemas con el resto, aunque su unión dificulta su relación con el resto, especialmente los que tienen apenas una temporada en París, como es el caso de ‘Ney’ y el ex lateral del Barcelona y Juventus.



Y, finalmente, están los que andan con Edinson Cavani, jugadores más del Río de La Plata. Al lado del uruguayo andan Di María, Pastore y Lo Celso, buenos amigos de él. Los sudamericanos, no brasileños, forman un bloque fuerte y, más allá de que no hay conflicto con los otros bandos, el PSG no se encuentra unificado y quizás es una de las razones por las que no hay ciertas asociaciones en la cancha. ¿Será todo cierto? La eliminación golpeó feo a un grupo que prácticamente termina su temporada acá, puesto que el resto de competiciones deberían ser un trámite para ellos. PSG está casi de vacaciones a tres meses del Mundial.