PSG vs. Mónaco chocan este sábado EN VIVO y EN DIRECTO en el estadio de Shenzen City de China por la Supercopa de Francia 2018. El partido arrancará a las 7 de la mañana (hora peruana y colombiana) y será transmitido por ESPN 2 para todo el continente. Lamentablemente para los hinchas del fútbol, el duelo no contará con la presencia de Neymar ni de Radamel Falcao.



Las figuras de PSG y AS Mónaco, respectivamente, se unieron tarde a los trabajos de pretemporada debido a su participación en el Mundial Rusia 2018. Los entrenadores prefieren no ponerlos en riesgos y guardarlos para el inicio de la Ligue 1 la próxima semana.



"Estoy muy feliz de que (Neymar, Thiago Silva y Marquinhos) estén finalmente aquí con el grupo. Pero yo no quiero asumir el mínimo riesgo. Sin duda queremos ganar, y tener el mejor equipo posible. Pero al mismo tiempo, es mi deber proteger a mis jugadores", declaró Tuchel, entrenador del PSG.

PSG vs. Mónaco: horarios y canales del partido por la Supercopa de Francia 2018

PAÍS HORARIO CANALES Perú 7:00 a.m. ESPN 2 Colombia 7:00 a.m. ESPN 2 México 7:00 a.m. ESPN 2 Chile 9:00 a.m. ESPN 2 Argentina 9:00 a.m. ESPN 2

De esta manera, Neymar vuelve a retrasar su reaparición oficial con el PSG. Hay que recordar que el brasileño se lesionó del pie en febrero pasado y no ha vuelto a tener minutos con el equipo parisino. El exjugador del Barcelona tiene una deuda pendiente con sus aficionados y directivos del club. Tiene que brillar, aunque no podrá ser en el Supercopa de Francia 2018.

Así llega el AS Mónaco

Aunque no tenga a Neymar, el PSG no deja de ser favorito. Es por eso que este sábado el Mónaco saldrá con el cuchillo entre los dientes para intentar frenar la racha de títulos que lleva cosechando el actual campeón de Liga, de Copa, de Copa de la Liga y de la Supercopa. No será una tarea fácil. Y menos si no cuentan con el colombiano Radamel Falcao.

"(Radamel Falcao) solo ha realizado cuatro entrenamientos (desde su regreso de vacaciones), no va a tomar el riesgo de lesionarse ahora. Hay muchos partidos en agosto. No es el momento (de hacerlo jugar)", advirtió su entrenador Leonardo Jardim.

Últimos enfrentamientos entre PSG y AS Mónaco entre todas las competencias

Últimos enfrentamientos entre PSG y AS Mónaco entre todas las competencias. (MisMarcadores.com) Resultados de PSG y AS Mónaco entre todas las competencias. (MisMarcadores.com)

Alineaciones posibles del AS Mónaco vs PSG

PSG : Gianluiggi Buffon; Stanley Nsoki, Lass Diarra, Kevin Rimane; Christopher Nkunku, Giovanni Lo Celso, Marco Verratti, Adrien Rabiot, Layvin Kurzawa; Moussa Diaby, Ángel Di María.

DT: Thomas Tuchel



Mónaco: Diego Benaglio; Ronael Pierre-Gabriel, Kamil Glik, Jemerson, Julien Serrano; Yoeri Tielemans, Jean Aholou, Pelé; Ronny Lopes, Stevan Jovetic, Keita Baldé.

DT: Leonardo Jardim