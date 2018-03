PSG vs. Metz chocan este sábado en el Parque de los Príncipes de París por la fecha 29 de la Ligue 1. El partido, en el que solo Mbappé serán titular, está programado para las 11 de la mañana (hora peruana) y será transmitido en vivo y en directo a través para toda América Latina a través de la señal de DirecTV Sports. Recuerda que en esta nota de Depor.com puedes seguir el minuto a minuto ONLINE más completo de todos.

La temprana eliminación del Paris St Germain de la Liga de Campeones volvió a demostrar la incapacidad del club francés de brillar en la competición europea más prestigiosa pese a su costoso equipo. Es por eso que su único consuelo está en la Ligue, que prácticamente la tiene ganada.



El PSG fue eliminado en octavos de final por el Real Madrid por 5-2 en el cómputo global de la eliminatoria, tras una derrota de 1-2 en el Parque de los Príncipes el martes y sin suponer una amenaza tras perder por 3-1 en el partido de ida en España. Es así que los parisinos esperan empezar a pagar el mal trago desde mañana.



País Hora Perú 11:00 México 10:00 Argentina 13:00 Colombia 11:00 Ecuador 11:00 Chile 13:00

Lamentablemente para los intereses de Emery, Neymar será baja por su conocida lesión y el uruguayo Cavani tampoco podrá estar con sus compañeros por una lesión que arrastra en la Ligue 1. Pastore, Rabiot y Marquinhos también serán ausentes.



Ante la gran cantidad de bajas y conscientes que hay jugadores que necesitan sumar minutos, el PSG alinearía en el ataque ante Metz con Di María y Draxler, jugador que fue muy duro tras la eliminación ante el Real Madrid el pasado martes.



"Antero Henrique (director deportivo) habló con Draxler. Él no quería decir eso. Con mi experiencia sé que en un momento como ese es mejor no hablar. Después de un partido como ese, con la cabeza caliente, se pueden decir muchas cosas", fue lo que indicó Emery este viernes en rueda de prensa antes del PSG vs. Metz.



Asimismo, mencionó que "quizás sus palabras pueden haber sido malinterpretados y que le cree". Lo cierto es que los parisinos quedaron fuera de la Champions, mientras que los merengues siguen en carrera y solo deberán esperar al próximo viernes, fecha del sorteo para la siguiente ronda.