Thomas Tuchel , entrenador del París Saint-Germain , no quiere "asumir el mínimo riesgo" con Neymar , que se incorporó a la pretemporada este jueves en Shenzhen (China), aunque esté "capacitado para jugar" la Supercopa de Francia este sábado contra el Mónaco, declaró este viernes.

"Estoy muy feliz de que (Neymar, Thiago Silva y Marquinhos) estén finalmente aquí con el grupo. Pero yo no quiero asumir el mínimo riesgo (sábado) . Sin duda queremos ganar, y tener el mejor equipo posible. Pero al mismo tiempo, es mi deber proteger a mis jugadores", declaró Tuchel durante la conferencia de prensa previa al partido.



Víctima de una lesión en el pie a finales de febrero, 'Ney' no ha vuelto a jugar con el PSG desde entonces. Regresó a los terrenos de juego con la camiseta de la 'Canarinha' justo antes del Mundial Rusia 2018, a principios de junio, antes de tomarse varias semanas de vacaciones tras la eliminación de Brasil en los cuartos de final, al igual que sus compañeros Thiago Silva y Marquinhos.



"No les puedo decir (si los brasileños van a jugar o no)(...) Tenemos que decidirlo después del entrenamiento de hoy, ver cómo se sienten. Porque no es solamente el entrenamiento, sino también el viaje, el 'jetlag', el sueño...", indicó el técnico alemán.



El club parisino, quíntuple ganador del título, se enfrentará al Mónaco, segundo clasificado en la pasada liga gala, este sábado desde las 7:00 horas, en Perú.



Fuente: AFP