El futuro es hoy: Xavi Simons entrenó por primera vez con el PSG

Se llama Xavi Simons , tiene 16 años y su historia es conocida en Europa a raíz de su partida del Barcelona al PSG. De origen holandés, el mediocampista fue formado en ‘La Masía’ y era conocido por ser uno de los mejores valores de la escuela catalana. No obstante, el jugador de la melena decidió no renovar con los culés y marcharse al PSG de Francia.



Ahora, luego de unas semanas de movimiento en el mercado de fichajes, Xaxi Simons entrenó por primera vez con el equipo adulto de los parisinos. La fecha FIFA así como la clasificación a la Eurocopa del próximo año obligó a Thomas Tuchel a usar jugadores de la Sub19 para completar la serie de entrenamientos que tenía planteado para este jueves.



Desde que la promesa dejó Barcelona para ir a Francia, el volante nunca había tenido la oportunidad para mostrarse ante jugadores de la talla de Ángel Di María, Kimpembe o Juan Bernat. Sin embargo, cuando vuelvan Neymar y compañía, Xavi Simons tendrá que regresar a su categoría para competir en los duelos que se tiene previsto para la temporada.



En todo caso, Simons dio un buen test con el resto de sus compañeros. Ya no solo conocen por lo que se mencionaba de él en los diarios, sino también por sus habilidades sobre el césped de juego. Xavi Simons promete ser un gran jugador de cara al futuro.



