Causa-consecuencia: dura medida de Rabiot hacia PSG por no dejarlo entrenar en el primer equipo

Mientras aún se decide su traspaso al Barcelona para este mercado de fichajes de invierno europeo o para la próxima temporada, Adrien Rabiot no la pasa bien con la camiseta del PSG. Ha sido apartado de los partidos del cuadro parisino por no querer firmar su renovación y la cosa no quedó ahí.

El pasado viernes, a Adrien Rabiot no le quedó otra que entrenarse con el filial del PSG, pero el hábil mediocampista no se quedará de brazos cruzados debido a que lo mandaron a jugar con las reservas. Todo por su posible traspaso al Barcelona.

L'Equipe sostiene que Rabiot medita llegar a los tribunales franceses debido a la decisión parisina de no dejarlo entrenarse a la par de Neymar, Mbappé y otras figuras. Considera que es un abuso para poder desarrollarse con normalidad en su centro de labores.

Es más, el mediocampista francés no fue tomado en cuenta para viajar a Doha con todo el plantel la semana pasada para una serie de actos publicitarios.

Por otra parte PSG, luego de golear 9-0 al Guingamp por la Ligue 1, se medirá este miércoles frente al Racing de Estrasburgo por los octavos de final de la Copa de Francia.