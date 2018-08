No la vio. Radamel Falcao se convirtió en el villano de la fecha en el Monaco vs. Lille por la Ligue 1 de Francia al errar un penal que el árbitro sancionó gracias a la ayudar del VAR. El colombiano no pudo sumar su segundo tanto en el certamen.

Sobre los 66 minutos del partido, Mehmet Celik agarró a Radamel Falcao en el área y practicamente lo tumbó. El árbitro no había visto la jugada, pero gracias al VAR se determinó que hubo falta contra el delantero y capitán de Monaco, y era penal.

El mismo Radamel Falcao se paró en el punto de penal y pidió el balón para ejecutar la falta, pero para suerte de Celik y todos en Lille, el artillero le pegó fuerte, pero al medio y logró que el portero Mike Maignan logre atrapar el balón sin dar rebote.

EL lamento del capitán de Monaco era evidente y en otro sector de la cancha la cara de alivio de Mehmet Celik porque su portero lo salvó de ser el blanco de las críticas.

Recordemos que Monaco y Lille llegaron a este partido como ganadores en la primera fecha de la Ligue 1. Los del principado tienen como objetivo el título, mientras que los felinos quieren volver a ser protagonistas en Europa.