Un salto mortal: Falcao marcó el primer autogol de su carrera y sirvió el título de Ligue 1 a PSG [VIDEO]

Radamel Falcao es uno de los mejores delanteros del fútbol francés. Lo demuestra fecha a fecha con el AS Mónaco , sin embargo, antes que un crack del fútbol, el colombiano es una persona propensa a equivocarse y así quedó demostrado este domingo en el Parque de Los Príncipes.



En partido por la fecha 33 de la Ligue 1 ante el PSG , el crack colombiano ha marcado el primer autogol de su carrera que terminó en el sexto para los parisinos en el partido, lo que minutos más tarde se celebraría como un título más en el fútbol francés.

Tal como dejan ver las imágenes, Radamel Falcao encajó el gol para el PSG tras un centro desde la esquina. Los pocos hinchas del AS Mónaco no podían creer como el goleador del equipo en esta oportunidad se había transformado en el villano.



Aunque no marcó ante el PSG, Falcao sigue como el cuarto máximo goleador de la Ligue 1 con 18 tantos. Respecto a las asistencias, el 'Tigre', quien jugará el Mundial Rusia 2018 con Colombia, lleva tres.