Y fingió una lesión: Adil Rami fue despedido del Marsella por hacer wrestling en televisión [VIDEO]

Olympique Marsella es uno de los cuadros más populares en Francia, junto al AS Mónaco, Lyon y Saint-Étienne. Con solo poner su nombre en YouTube lo primero con lo que nos encontramos es un video sus hinchas que tiene más de 8 millones de reproducciones. La presentación de Darío Benedetto también es otro que destaca con luz propia.

No obstante, el que ha dado la hora es uno de sus ex jugadores, precisamente Adil Rami. El defensa central francés de ascendencia marroquí es viral en las redes sociales, pero no por jugar un partido de fútbol. Todo se debe a su participación en un programa donde hizo wrestling.

El 20 de mayo pasado, Rami fingió una lesión en el conjunto del Marsella para poder asistir a un programa de televisión. La dirigencia del club investigó el caso, vio las imágenes en YouTube y optó por despedirlo. No hay marcha tras por tremendo acto de indisciplina.

Por esto, Adil Rami fue despedido del Olympique Marsella. (Video: YouTube)

Es más, el programa Fort Boyard no se tomó en serio este deporte de entretenimiento ya que no lo hizo en un ring habitual, sino con una sustancia viscosa de por medio.

Adil Rami tiene pasado con las camisetas del Lille OSC, Valencia, AC Milan y Sevilla. Ahora, a algunas semanas de terminar el mercado de fichajes en Europa, tendrá que buscar otro equipo que lo contrate.

