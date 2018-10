Neymar se divierte y sonríe en París, pese a los rumores que lo ubican el fútbol español. El delantero brasileño, a diferencia de la última temporada, se junta más con el resto de jugadores del PSG. Ya no solo son sus compatriotas, también son futbolistas de otras nacionalidades. Uno de ellos es Kylian Mbappé , el delantero francés. Como puede verse en un video subido a YouTube , ‘Ney’ le hizo una ‘huacha’ a Kylian en la práctica.



Los jugadores ya habían terminado con los ejercicios, ya se encontraban a punto de irse a los camerinos luego de los últimos movimientos de cara al PSG vs. Napoli, pero Neymar decidió darle una ‘huacha’ a su compañero en ataque, quien decidió no reaccionar ante la risa del delantero de la Selección de Brasil. Neymar siempre vivo, hasta en las prácticas.



Si quieres ver más videos de YouTube, te sugerimos ver este enlace. Neymar siempre hace de las suyas, aunque últimamente más suenan rumores de él sobre su pase al Real Madrid o Barcelona que sus jugadas en el Parque de los Príncipes. Hoy, sin embargo, se alista para marcar la diferencia en el césped y alegrar a todos los hinchas parisinos.



Neymar podría llegar la próxima temporada a LaLiga a cambio de 222 millones de euros, una pacto del que se habla en toda Europa. ¿Llegará a irse? Mientras tanto, a disfrutarlo en la ‘Ciudad Luz’, así como otros videos que también hay en YouTube.



Conoce un poco más de la vida de Neymar. (Video: Fernando Falco)