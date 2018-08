En el pasado mes de julio, Ángel Di María fue uno de los protagonistas de YouTube debido al golazo que le marcó a Francia por los octavos de final del Mundial Rusia 2018. Sin embargo, su tanto no sirvió para que la albiceleste se meta a cuartos. Este sábado, el popular 'Fideo' fue titular en el PSG vs. AS Mónaco por la Supercopa de Francia y vaya que destacó.



El encuentro entre ambos cuadros galos se llevó a cabo en el Shenzen City de China. El popular 'Fideo' cobró un tiro libre, no la pensó dos veces y la puso al lado izquierdo, imposible para el portero suizo Diego Benaglio.

La anotación se dio a los 33' de la primera parte y rápidamente se convirtió en viral a través del portal de YouTube. Es más, Di María no fue el único que anotó en ese tiempo para los ahora dirigidos por el técnico alemán Thomas Tuchel. Christopher Nkunku, joven delantero, también apareció siete minutos después.

Como se recuerda, el volante ofensivo argentino fue uno de los grandes nombres de cara al mercado de fichajes. Estaba vinculado con Barcelona y hasta en una posible vuelta al Real Madrid. Sin embargo, se quedó en la tienda parisina, a donde llegó procedente del Manchester United.

Tras el partido por la Supercopa de Francia, el primer equipo del PSG pondrá su mira sobre el Caen, su rival el 12 de agosto por la primera fecha de la Ligue 1 2018-19. Luego chocará ante el Guimgamp, Angers SCO y Nimes.