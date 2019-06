Honduras vs Curazao vía Telesistema desde Houston: se miden por la Copa Oro 2019 | EN VIVO

Honduras vs. Curazao juegan (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) por la segunda jornada del grupo C de la Copa Oro 2019 que se disputará este viernes, desde las 8:30 p.m. (hora peruana), desde el BBVA Compass Stadium de Houston. La transmisión estará a cargo de Sky HD, Telesistema, DirecTV Sports, FOX Sports, Telemundo, Televisa, Univisión y TDN. Mira las principales incidencias por el MINUTO a MINUTO de la web de Depro.com.

Ambas selecciones salen obligadas a conseguir un triunfo si quieren seguir con vida en el torneo de la Concacaf. Sigue el minuto a minuto, estadísticas y goles del encuentro.

Honduras vs. Curazao | Horarios en el mundo:

19:30 horas - Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador

20:30 horas - México, Perú, Jamaica Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

21:30 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay

22:30 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

02:30 horas del viernes - Reino Unido

03:30 horas del viernes - España

El partido entre Honduras y Curazao lleva una dosis de urgencia para ambos cuadros, que siguen con la casilla en blanco y necesitan ganar para seguir aspirando matemáticamente a la clasificación.

Para el asistente técnico de la selección de Honduras, Arnold Cruz, el equipo que dirige el técnico Fabián Coito debe salir ante Curazao "a buscar ese partido, ir por los tres puntos", pero guardando las precauciones defensivas y con "mucha posesión de pelota".

Pareciera que Honduras podría salir como favorita por su mayor tradición futbolística en la región de Concacaf, pero Curazao podría complicarla, tomando en cuenta que algunos de sus jugadores militan en el fútbol europeo.

Copa Oro | Canales de transmisión por país:

Costa Rica - Teletica Canal 7 / Sky HD / Repretel

México - Sky HD / Blue To Go

Nicaragua - Sky HD

Panamá - TVMax 9 / Sky HD

Estados Unidos - Fox Sports / Univision Deportes

Honduras - Sky HD / Telesistema Honduras

El Salvador - Sky HD / TCS GO / Canal 4 El Salvador

Honduras viene de caer 3-2 ante Jamaica, mientras que Curazao perdió por la mínima diferencia (1-0) contra El Salvador.

Con información de AFP

