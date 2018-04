El internacional holandés Arjen Robben ha revelado que en verano del año 2003 acordó con el técnico Alex Ferguson su traspaso al Manchester United , aunque este finalmente no se materializó porque el club no hizo una oferta por sus servicios.

En una entrevista con la revista británica FourFourTwo publicada este miércoles, Robben, que jugó en la Premier League en las filas del Chelsea y en LaLiga con el Real Madrid, defiende desde hace casi una década los colores del Bayern Munich, de la Bundesliga alemana.



Cuando tenía 19 años, el futbolista holandés se reunió en la ciudad deportiva del Manchester United con el entonces entrenador, el escocés Alex Ferguson, con el que acordó su fichaje por el equipo de Old Trafford.



Sin embargo, el United no realizó ninguna oferta por el futbolista al PSV Eindhoven, club en el que militaba Robben, y el extremo acabó recalando en el Chelsea un año después.



"Tuve una conversación muy positiva con él (Ferguson) en una cena que tuvimos en Manchester. Hablamos del fútbol y de la vida. Visité la ciudad deportiva y todo parecía en orden, pero cuando regresé al PSV esperé y esperé y no pasó nada", relató.



"El PSV negoció también con el Chelsea y quizá ellos ofrecieron más dinero. No sé lo que sucedió. Hablé con el Chelsea, me gustó la idea que se tenían, me reuní con ellos y todo se cerró muy rápido. Si el Manchester United me hubiera ofrecido un contrato lo hubiera firmado ahí mismo, pero no lo hicieron. Y no me arrepiento", dijo Robben.



El 'tulipán' acabó recalando en verano de 2004 en el Chelsea, que desembolsó 12 millones de libras por sus servicios. En el conjunto londinense, a las órdenes de José Mourinho, ganó dos títulos de la Premier League de forma consecutiva antes de fichar por el Real Madrid tres temporadas después. EFE