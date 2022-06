Duró una temporada en Stamford Bridge y ahora volverá a ponerse bajo las órdenes de Diego Simeone en el Atlético de Madrid. Este martes, el centrocampista Saúl Ñiguez anunció su salida del Chelsea, al cual llegó cedido la temporada pasada. El futbolista de 27 años se despidió del club londinense a través de un reflexivo mensaje en sus redes sociales, donde agradeció el trato recibido por sus compañeros, los aficionados y el club.

“Las cosas no empezaron nada bien. Después de un largo tiempo en casa, cambiarlo todo no era sencillo”, rememoró el centrocampista, canterano del Atlético.

“Poco a poco fue mejorando. Todo en la vida sirve para mejorar y aprender, y eso es lo que me llevo”, añadió Saúl Ñíguez, que dio las gracias al Chelsea por “intentar cuidar de todos los detalles para hacerme sentir en casa”.

Finalmente, el futbolista español tuvo palabras aparte para quienes fueron esta temporada sus compañeros: “Ellos han sido fundamentales para que no me desmoronara. Me ayudaron a continuar ayudando al equipo y a vivir un día a día tranquilo y positivo”.

A Saúl le costó hacerse un lugar en el plantel de Thomas Tuchel y apenas pudo completar 1.200 minutos en 23 encuentros. Ahora, salvo giro de 180 grados, volverá al Atlético de Madrid, para intentar recobrar protagonismo tanto en el club como en la Selección Española, con el Mundial de Qatar en la mira.

¿Cómo llegó Ñíguez al Chelsea?

Según la Cadena Ser, el volante español llegó al Chelsea por un favor que los mismos londinenses le hicieron a su agente Joshua Barnett. El jugador le pidió a su representante salir del Atlético para probar una nueva experiencia y así llegó a Stamford Bridge.

El mediocampista llegó al conjunto inglés en un efecto dominó. Antoine Griezmann salio del FC Barcelona para llegar al Atlético de Madrid, lo que aceleró la salida de Saúl al Chelsea y el ‘Barca’ sumó a sus filas a Luuk de Jong.

Ahora, el conjunto que dirige Simeone deberá solucionar - si no se da la opción de compra de Saúl - el conflicto con la vuelta del español. Problema que aumenta dado que el precio del jugador, por su falta de minutos, ha disminuido.





