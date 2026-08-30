Chelsea volvió a celebrar en la Premier League y lo hizo en una tarde que tuvo como principal novedad el debut de Emiliano “Dibu” Martínez. El arquero argentino, cuyo fichaje procedente del Aston Villa se hizo oficial este domingo, fue titular de inmediato en Stamford Bridge y terminó festejando una victoria por 4-3 sobre Brighton, resultado que mantiene al cuadro londinense con puntaje perfecto tras las dos primeras jornadas del campeonato.

El estreno del “Dibu” bajo los tres palos del Chelsea se produjo pocas horas después de que se confirmara su incorporación. Xabi Alonso no dudó en incluirlo desde el arranque y el argentino respondió con una actuación segura, pese a los tres goles que recibió.

El conjunto local comenzó el encuentro con una contundencia notable. Romeo Lavia abrió el marcador a los 4 minutos, mientras que Pedro Neto amplió la ventaja a los 14’. A los 32’, João Pedro apareció para establecer el 3-0 y parecía encaminar una goleada en Stamford Bridge.

Sin embargo, el Chelsea volvió a mostrar uno de sus principales problemas: la fragilidad defensiva. El equipo londinense no consigue mantener su arco en cero en la Premier League desde mediados de enero y Brighton aprovechó algunos espacios para meterse nuevamente en el partido.

Malick Yalcouyé descontó a los 35 minutos con una potente volea. En el segundo tiempo, el Brighton volvió a acercarse luego de un centro de Pascal Gross que terminó siendo desviado por João Pedro y sorprendió a Martínez para convertirse en el 3-2.

Cuando el nerviosismo comenzaba a instalarse en Stamford Bridge, apareció Cole Palmer. El atacante marcó el 4-2 a los 74 minutos y devolvió la tranquilidad al equipo dirigido por Xabi Alonso.

Brighton no bajó los brazos y Gross volvió a aparecer en el tiempo añadido. A los 90+6’, el alemán marcó de cabeza para poner el 4-3, aunque el conjunto visitante ya no tuvo tiempo para buscar la igualdad.

Debut con buenas sensaciones para el “Dibu”

Aunque recibió tres goles, Emiliano Martínez dejó buenas sensaciones en su estreno con Chelsea. El arquero argentino se mostró firme en el juego aéreo, preciso cuando tuvo que participar con los pies y activo para ordenar a su defensa.

“Una victoria es una victoria. Sé que no hicimos un partido perfecto, pero hemos ganado y es lo que teníamos que hacer. Nos quedan 36 partidos todavía por delante en la Premier League y es mejor ir pensando semana a semana”, declaró el argentino a Sky Sports.

Martínez también se refirió a su salida del Aston Villa y al nuevo desafío que asumió en Londres. “He pasado unos años increíbles en el Aston Villa. Venir aquí supone un reto para mí: intentar ganar la Premier League”, señaló.

Caicedo encendió las alarmas

La victoria dejó también una preocupación para Chelsea. Moisés Caicedo tuvo que abandonar el campo por lesión a los 81 minutos, apenas 15 minutos después de haber ingresado al terreno de juego.

Con este resultado, Chelsea suma seis puntos de seis posibles y se mantiene entre los primeros lugares de la tabla. El Manchester City también tiene puntaje perfecto y ocupa el liderato por diferencia de goles, mientras que Hull City completa el grupo de equipos con pleno de victorias.

El Arsenal, vigente campeón, buscará mantener su arranque perfecto cuando visite al Aston Villa en el encuentro más atractivo de la segunda jornada.













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