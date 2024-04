Chelsea vs. Manchester United se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 31 de la Premier League de Inglaterra. El duelo se jugará este jueves 4 de abril desde las 2:15 p.m. (hora peruana), desde el estadio Stamford Bridge. El duelo busca mejorar el momento de las dos escuadras, que no la pasan bien en el torneo y ven complicadas sus chances de acceder a competencias internacionales. Los ‘red devils’ son sextos, a 19 puntos del líder Liverpool (67) que tomó ventaja. Por el lados de los ‘blues’, están en el puesto 12, con 40 puntos. La transmisión del partido STREAMING LIVE estará a cargo de la señal de STAR Plus para todo Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. ¡Siguen las emociones!

Alfie Gilchrist firmó contrato hasta 2026 con Chelsea. (Video: Chelsea)

Chelsea vs. Manchester United: probables alineaciones

Chelsea: Petrovic; Malo Gusto, Disasi, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández, Mudryk; Cole Palmer, Raheem Sterling, Nicolas Jackson.

Manchester United: Onana; Dalot, Lindelof, Maguire, Wan Bissaka; Mainoo, McTominay, Garnacho, Fernandes; Hojlund; Rashford.