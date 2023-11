Chelsea vs. Newcastle EN VIVO: a qué hora ver a Moisés Caicedo vía ESPN y STAR

Con el ecuatoriano Moisés Caicedo, Chelsea vs. Newcastle se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este sábado 25 de noviembre por la fecha número 13 de la Premier League en partido que se llevará a cabo en el estadio St. James Park. El partido está programado para las 10 de la mañana (hora peruana, ecuatoriana y colombiana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes.

Newcastle vs Chelsea en vivo online por la jornada 13 de la Premier League.

Chelsea vs. Newcastle: posibles alineaciones

Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Axel Disasi, Thiago Silva, Marc Cucurella; Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Conor Gallagher; Cole Palmer, Nicolas Jackson, Raheem Sterling.

Newcastle: Nick Pope; Kieran Trippier, Jamal Lascelles, Fabian Schar, Tino Livramento; Sean Longstaff, Bruno Guimaraes, Joe Willock; Miguel Almirón, Anthony Gordon, Joelinton.