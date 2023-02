Con tan solo 22 años, Erling Haaland se ha convertido en uno de los jugadores más codiciados del ámbito del fútbol y eso quedó demostrado en uno de los últimos mercados de pases de verano, luego de firmar por el Manchester City. Sin embargo, este 2023, el delantero noruego llegaría a un nivel de ganancias astronómico, al estilo de Lionel Messi y Cristiano, al cerrar un contrato millonario de imagen.

Como se recuerda, desde que llegó al Etihad Stadium, la cantidad de salario bruto que recibe el nórdico en en el City ronda los 30 millones de euros por cada una de las cinco temporadas que firmó para jugar en la Liga Inglesa. A esa cifra, no obstante, hay que añadir cualquier contrato publicitario que firme, el cual es un ‘arma’ que usan los jugadores de fútbol para engrosar su cuenta bancaria.

En ese sentido, de acuerdo a ‘The Athletic’, Haaland está cerca de volver a formar parate de Nike y se reafirmará en el ranking de los jugadores de fútbol más caros del mundo al recibir 20 millones de libras anuales (casi 23 millones de euros al cambio).

Cabe destacar que el último contrato de Erling con dicha empresa acabó el 31 de diciembre de 2021 y desde entonces, el delantero del City ha tenido un año de ‘libertad’ a la hora de elegir sus chimpunes en el ‘Verde’. Al punto que al noruego ha sido visto con Nike de forma habitual en Premier League, pero también con Adidas (su primer amistoso con el City) o inlcuso Puma, la marca que viste al club en el que milita.

Haaland en el once ideal de la FIFA 2022

Erling Haaland fue uno de los seleccionados para formar el mejor equipo del año de la FIFA. El delantero del City viene teniendo una buena racha en la Premier League: 27 goles en 25 partidos y nadie ha podido igualar esa cifra en la temporada, por lo que ahora está entre los mejores del mundo, según la FIFA.

El argentino Lionel Messi y los franceses Karim Benzema y Kylian Mbappé también figuran en el once ideal de la FIFA 2022, desvelado en la gala The Best en París. También aparecen en la volante el brasileño Casemiro, el croata Luka Modric y el belga Kevin De Bruyne.

Mientras que en la defensa, junto a Hakimi, está el neerlandés Virgil van Dijk como único central y Joao Cancelo por la derecha. Por último, el portero elegido ha sido el belga del Real Madrid Thibaut Courtois, que no ganó el premio al mejor arquero, que recayó en el argentino Emiliano “Dibu” Martínez.

Haaland en el once ideal de The Best. (Foto: FIFA)

