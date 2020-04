Cuando James Rodríguez llegó al Real Madrid lo hizo con el cartel de ser uno de los mejores jugadores del Mundial Brasil 2014. En el mercado de fichajes, el colombiano arribó por 65 millones de euros y en su primera temporada se convirtió en titular indiscutible para el director técnico Carlo Ancelotti.

No obstante, con la posterior salida de su ex técnico y el fichaje de Rafael Benítez, James Rodríguez perdería protagonismo en la ‘Casa Blanca’. Hasta ahora no lo recupera, pero en Manchester United tienen la plena confianza de hacerse con sus servicios. Así lo indica el diario The Sun.

El citado medio inglés sostiene que el agente de James, Jorge Mendes, mantiene conversaciones con Ole Gunnar Solksjaer, entrenador del Manchester United, para convencerlo en una posible llegada del volante ofensivo a la Premier League. Sabe que el ex Porto puede ser de suma ayuda en los intereses de los ‘Red Devils’.

James Rodríguez y su posible primera experiencia en Premier

En Inglaterra ven esto como un salvavidas para el internacional con la Selección de Colombia. Si es que Zinedine Zidane continúa en el Madrid, las chances para que se muestre son casi imposible ya que el DT francés lo ha borrado de su filosofía.

Sin embargo, un hipotético traspaso de James Rodríguez al Manchester United se daría como cesión con opción de compra (esta en el mercado invernal de enero). Solksjaer no tiene en mente desembolsar una gran suma para que firme a tiempo completo.

De otro lado, los jugadores del fútbol europeo entrenan en sus casas en pleno proceso de cuarentena a la espera de cualquier llamado de parte de sus respectivos clubes para que se ejerciten en conjunto. Las ligas locales regresarían en julio.

