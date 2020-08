Arsenal FC encontró en Dennis Bergkamp al sucesor perfecto para Frederick Ljunberg, quien dejó de formar parte del comando técnico de Mikel Arteta en el equipo que milita en la Premir League de Inglaterra.

Según dio a conocer The Sun, el cuadro inglés ya inició las conversaciones con el exjugador, quien volvería al elenco que fue testigo de sus mejores años como futbolista, cuando estaba en actividad.

Cabe destacar que Arsenal FC se quedó con un cupo en la próxima edición de la Europa League, luego de vencer a Chelsea en la final de la FA Cup por 2-1.

Arsenal FC sale con todo por los trofeos

Arsenal FC quiere volver a brillar tanto en Inglaterra como Europa. Los ‘Gunners’ vienen reforzándose con nombres importantes de cara a la siguiente temporada, donde Willian fue uno de los primeros fichajes que anunció el conjunto dirigido por Mikel Arteta.

“Una de las razones por las que quería un contrato de tres años era ser parte de un plan y no ser solo un jugador de paso. Hablé con Arteta y me dijo que quería clasificar a la Champions League y ganarla cuando acabe mi vínculo. Eso era lo que quería escuchar”, sostuvo en diálogo con The Sun.

“Estuve en el Chelsea durante siete años y gané todo menos la Champions. Espero que esta transferencia me dé el trofeo que no tengo, así como otro título de la Premier League”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR