La fragilidad defensiva del Chelsea es algo que Frank Lampard no ha podido solucionar desde su llegada y que seguramente será uno de los puntos a trabajar cuando Mauricio Pochettino asuma el cargo. Esto volvió a quedar en evidencia ante el Manchester City, pues Julián Álvarez tuvo demasiado tiempo y espacio para anotar el 1-0 en el Etihad Stadium.

Aunque Pep Guardiola mandó una alineación con muchos jugadores que no han tenido continuidad a lo largo del curso –incluso Erling Haaland está en el banquillo de suplentes–, esto no fue motivo para que los ‘Blues’ se vieran fácilmente superados en todas sus líneas. Así se gestó la anotación del delantero argentino, quien no falló en el mano a mano ante Kepa Arrizabalaga.

La jugada nació por el centro, donde Cole Palmer vio el camino libre para penetrar con velocidad y así aproximarse al borde del área. Ya ahí, vio que Julián picaba al espacio y le envió un pase preciso para que solo tuviera que definir a un lado del guardameta español. Este es el noveno tanto que anota la ‘Araña’ en la Premier League, en una campaña donde ha sido una pieza de recambio al tener a Haaland como principal competidor.

Manchester City vs. Chelsea: lo que se viene

Luego de este encuentro por la jornada 35 de la Premier League, Manchester City volverá a jugar la próxima semana cuando visite al Brighton & Hove Albion por la fecha 32 que había quedado pendiente. Este compromiso está programado para el miércoles 24 de mayo desde las 2:00 p.m. y se disputará en el Falmer Stadium.

Con el título en el bolsillo y las finales de la FA Cup y Champions League por disputarse, Pep Guardiola seguro busque darle minutos a aquellos jugadores que han tenido mucha continuidad a lo largo de la temporada. Las ‘Gaviotas’ están buscando asegurarse un lugar en puestos de clasificación a torneos internacionales, por lo que no será un rival sencillo para los ‘Citizens’.

Chelsea, por su parte, también deberá enfocarse en su duelo pendiente por la trigésima segunda jornada, pues visitará al Manchester United. Este partido está pactado para el miércoles 25 de mayo desde las 2:00 p.m. y tendrá lugar en Old Trafford. Los ‘Red Devils’ llegan como favoritos y seguramente se la pondrán difícil a los ‘Blues’.





