Gareth Bale es la gran estrella en el partido de Tottenham vs. Burnley por la jornada 26 de Premier League. El galés abrió el marcador a los 2 minutos de juego y, ya en el segundo tiempo, logró poner el 4-0 que sentenció la goleada de los ‘Spurs’.

A los 55 minutos, Heung-Min Son lideró el ataque de los ‘Spurs’ y asistió en velocidad al exReal Madrid, quien enganchó hacia su pierna izquierda y sacó un remate colocado para anotar su doblete.

Este es el tercer gol de Gareth Bale en lo que va de la temporada de Premier League. El máximo anotador de Tottenham es Harry Kane con 14.

Gareth Bale necesita “amor”

Chris Coleman, exseleccionador galés (2012-2017), ensayó una serie de razones para explicar el presente del galés, pidió que no se le dé por muerto pero que ha reconocido que el futbolista no atraviesa su mejor momento.

“Todos sabemos que es un jugador de primer nivel. Es capaz de ganarte un partido, de sacar un gol de la nada y de inventarse un último pase, pero cuando le veo ahora siempre tengo la sensación de que está jugando el primer partido tras una lesión”, apunta.

“Obviamente todos esperábamos que estuviese en forma a estas alturas, pero ha quedado claro que no. No sé si es un tema de confianza, hay que pensar que la Premier es mucho más dura que La Liga. La intensidad, el físico necesario... Igual todavía no ha llegado ahí y hay que darle tres o cuatro partidos para ver algo diferente, pero lo cierto es que no está al nivel que todos esperábamos”.

“Lo que necesitan los jugadores es amor. No sé qué le ha pasado en el Tottenham, pero venga, tiene 31 años, es demasiado pronto para decir que está acabado. He llegado incluso a escuchar comentarios de que está feliz por estar en el banquillo, y vamos, el Bale que yo conozco jamás estaría feliz por eso”, explica Coleman.

