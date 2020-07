El nuevo flamante inquilino de la Premier League para la próxima temporada ya empieza a armar lo que será su renovado equipo. En el Leeds United no quieren esperar otros 16 años para jugar en la máxima categoría del fútbol inglés y la directiva del club piensa cumplir cada pedido que haga Marcelo Bielsa. El primero, nada menos que el crack de Vélez Sarsfield Thiago Almada.

Desde Argentina adelantan que desde las oficinas del Leeds se habrían contactado con los agentes del crack de Vélez y desembolsarían 22 millones de euros por su traspaso, recordando que su cláusula es de 25 millones.

Quiere irse con Bielsa

El crack argentino de 19 años de edad estuvo en la mira de varios clubes ‘Top’ de Europa, entre ellos el FC Barcelona. Sin embargo, el propio futbolista confesó que le gustaría ser dirigido por el ‘Loco'.

“Mis amigos me comentaron el interés de Leeds, no me llego nada concreto. Me gustaría ser dirigido por Bielsa por todo lo que representa”, dijo Almada en diálogo con TyC Sports.

Mientras tanto, en el ‘Fortín’ esperan recibir una importante suma por el pase su ‘joya’.

“Los hechos marcan que en los últimos tiempos nuestros futbolistas transferidos han sido por buenas cifras. Si vendemos a Thiago, vamos a recibir un dinero por un jugador de élite”, aseguró Sergio Rapisarda, presidente de Vélez.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Neymar y el viral con el DT del Celtic tras burlarse de los rivales.